“انا البندورة الحمرا” ثبت تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة عرب سات ونايل سات واترك وخلي أطفالك يفرحوا

تعتبر قناة طيور الجنة للأطفال من بين أكثر القنوات متابعة في الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث أنها واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي متميز للأطفال في سن المبكرة وقد شهدت محركات البحث إقبالا كبيرا من قبل الملايين من الآباء في الدول العربية للبحث عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة عام 2024 على مختلف الأقمار الصناعية، وذلك لتحميل القناة بأحدث إصدار على شاشات التلفاز لتسلية أطفالهم وفي الفقرات التالية، سنقدم لكم التردد الجديد لقناة طيور الجنة عام 2024.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تعد قناة طيور الجنة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، لذلك فقد أصبح العديد من أولياء الأمور في مختلف أنحاء الوطن العربي يبحثون عن تردد قناة طيور الجنة بشكل متزايد، وذلك بسبب التغييرات المتكررة التي تطرأ على الترددات على الأقمار الصناعية نتيجة جهود إدارة القناة لتحسين جودة الصوت والصورة.، وبسبب الطلب المتزايد على هذا التردد، حرص موقعنا على تقديم أحدث تردد للقناة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

يتم استقبال التردد الجديد الخاص بقناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الآتي:

التردد الجديد الخاص بالقناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على عرب سات

لاستقبال تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات، قم بوضع البيانات التالية:

التردد الجديد الخاص بالقناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

مميزات قناة طيور الجنة 2024

إليكم أبرز ميزات قناة طيور الجنة من خلال الأقمار الصناعية: