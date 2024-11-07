“لعشاق الدوري المصري” ثبت بأعلى جودة التردد الجديد 2024 لقناة أون تايم سبورت

تضم الساحة الفضائية الكثير من القنوات الرياضية ولكن تعد قناة أون تايم سبورت من أبرز هذه القنوات التي توجد في الوطن العربي، تقوم قناة أون تايم سبورت بتغطية الكثير من البطولات والمباريات المحلية والعالمية بالإضافة إلى البرامج الرياضية والتحليلية، لهذا يرغب عدد كبير من المهتمين بالمجال الرياضي وعشاق كرة القدم معرفة التردد الجديد 2024 لقناة أون تايم سبورت وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة.

التردد الجديد 2024 لقناة أون تايم سبورت على النايل سات

يوجد عدد من المعلومات التي يجب على الأفراد إدخالها من أجل مشاهدة محتوى قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات، وهذه المعلومات تتمثل في كل من الاتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

التردد الجديد 2024 لقناة أون تايم سبورت على العرب سات

لكي يتمكن الأفراد من متابعة كل ما تعرضة قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فإنه لابد عليهم من أدخال البيانات التالية:

التردد: 12379

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة ضبط قناة اون تايم سبورت على جهاز التلفاز

إن خطوات ضبط قناة أون تايم سبورت على جهاز التلفاز تتمثل في كل من الاتي: