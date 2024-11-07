استمتع بأجمل الأوقات على تردد قناة كوكي كيدز 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة كوكي كيدز من أكثر قنوات الأطفال شعبية حيث استطاعت هذه القناة منذ بداية ظهورها أن تنال على إعجاب عدد كبير من الأطفال من جميع أنحاء الوطن العربي حيث تقدم هذه القناة مجموعة كبيرة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تعمل على تنمية المهارات عند الأطفال وتساعدهم على التعلم بطريقة مسلية، لهذا يريد العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة كوكي كيدز على الأقمار الصناعية وهو ما سنتعرف عليه خلال سطورنا القادمة.

تردد قناة كوكي كيدز على القمر الصناعي نايل سات

إن تردد قناة كوكي كيدز على القمر الصناعي نايل سات جاء على النحو التالي:

التردد: 11678

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة كوكي كيدز على القمر الصناعي عرب سات

يستطيع الأشخاص الإستمتاع بكافة ما تقدمه قناة كوكي كيدز على القمر الصناعي عرب سات بكل بساطة وذلك من خلال أدخال المعلومات التالية:

التردد:11938.

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي.

مميزات قناة كوكي كيدز

يتساءل العديد من الأفراد عن المميزات التي تتميز بها قناة كوكي كيدز، حيث تتميز هذه القناة بالعديد من المميزات الرائعة والتي من أهمها ما يلي: