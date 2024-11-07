“هاتف رائد جديد”.. تعرف على مواصفات والسعر الرسمي لموبايل OnePlus 13

المصدر :- https://mobizil.com/oneplus-13-launch/

طرحت شركة وان بلس، هاتفها الجديد OnePlus 13 داخل السوق الصيني، والذي يتم تقديمه بمعالج جديد كُليًا من شركة كوالكوم، ويأتي الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 ايليت ثماني النواة، شاشة الهاتف 2.5D من نوع 2X OLED، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، وبطارية 6000 مللي امبير .

مواصفات OnePlus 13

الأبعاد والوزن أبعاد الهاتف 162.9×76.5×8.5 مم وزن 210 جرام او 213 جرام. نظام التشغيل واجهة وان بلس OxygenOS 15 مبنية على Android 15 . المعالج معالج كوالكوم سناب دراجون 8 ايليت ثماني النواة، المعالج الرسومي هو Adreno 830 . الشاشة يأتي الهاتف مع شاشة 2.5D من نوع 2X OLED بقياس 6.82 بوصة بدقة 1440×3168 بيكسل جودتها QHD+ .

مع معدل تحديث 120 هيرتز ومعدل إستجابة للمس 240 هيرتز .

طبقة حماية على الشاشة Crystal Shield .

الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP69 .

بصمة الإصبع Ultra Sonic أسفل الشاشة . الكاميرا الأمامية تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 . الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية ثُلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.6 .

أما الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي Ultra Wide .

والثالثة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.6 . الذاكرة الداخلية والرامات يأتي الهاتف بمساحة تخزينية 256 جيجا مع 12 جيجا رام او 512 جيجا مع 16 جيجا رام او 1 تيرا مع 24 جيجا رام . تصوير الفيديوهات تدعم الكاميرات تصوير فيديوهات بجودة 8K عند 30 فريم في الثانية ودعم Dolby Vision ودعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات .

تدعم الكاميرا الأمامية تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني . البطارية بطارية الهاتف تأتي من نوع Silicon Carbon بسعة 6000 مللي امبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات واشحن العكسي بقدرة 5 وات عن طريق USB Type C .

كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات مع الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات . الألوان ألوان الهاتف الأسود، الأزرق والأبيض .

سعر هاتف OnePlus 13