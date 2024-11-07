“هاتف رائد جديد”.. تعرف على مواصفات والسعر الرسمي لموبايل OnePlus 13

mahmoud تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“هاتف رائد جديد”.. تعرف على مواصفات والسعر الرسمي لموبايل OnePlus 13

المصدر :- https://mobizil.com/oneplus-13-launch/

طرحت شركة وان بلس، هاتفها الجديد OnePlus 13 داخل السوق الصيني، والذي يتم تقديمه بمعالج جديد كُليًا من شركة كوالكوم، ويأتي الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 ايليت ثماني النواة، شاشة الهاتف 2.5D من نوع 2X OLED، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، وبطارية 6000 مللي امبير .

مواصفات OnePlus 13

الأبعاد والوزن
  • أبعاد الهاتف 162.9×76.5×8.5 مم وزن 210 جرام او 213 جرام.
نظام التشغيل
  • واجهة وان بلس OxygenOS 15 مبنية على Android 15 .
المعالج
  • معالج كوالكوم سناب دراجون 8 ايليت ثماني النواة، المعالج الرسومي هو Adreno 830 .
الشاشة
  • يأتي الهاتف مع شاشة 2.5D من نوع 2X OLED بقياس 6.82 بوصة بدقة 1440×3168 بيكسل جودتها QHD+ .
  • مع معدل تحديث 120 هيرتز ومعدل إستجابة للمس 240 هيرتز .
  • طبقة حماية على الشاشة Crystal Shield .
  • الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP69 .
  • بصمة الإصبع Ultra Sonic أسفل الشاشة .
الكاميرا الأمامية
  • تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 .
الكاميرا الخلفية
  • كاميرا خلفية ثُلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.6 .
  • أما الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0  وهي Ultra Wide .
  • والثالثة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.6 .
الذاكرة الداخلية والرامات
  • يأتي الهاتف بمساحة تخزينية 256 جيجا مع 12 جيجا رام او 512 جيجا مع 16 جيجا رام او 1 تيرا مع 24 جيجا رام .
تصوير الفيديوهات
  •  تدعم الكاميرات تصوير فيديوهات بجودة 8K عند 30 فريم في الثانية ودعم Dolby Vision ودعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات .
  • تدعم الكاميرا الأمامية تصوير فيديوهات بجودة 2160p@60fps مع دعم المثبت الإلكتروني .
البطارية
  • بطارية الهاتف تأتي من نوع Silicon Carbon بسعة 6000 مللي امبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات واشحن العكسي بقدرة 5 وات عن طريق USB Type C .
  • كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات مع الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات .
الألوان
  • ألوان الهاتف الأسود، الأزرق والأبيض .

 

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سعر هاتف OnePlus 13

  • يأتي هاتف OnePlus 13 الجديد في السوق الصيني للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 630 دولار أمريكي .
  • وتأتي نسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر يُعادل 745 دوار أمريكي .
  • وتأتي نسخة 1 تيرا مع 16 جيجا رام بسعر يُعادل 840 دولار أمريكي .
معلومات الكاتب
mahmoud

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