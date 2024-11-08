“الهيئة العليا للحج والعمرة“ تُعلــــن استمارة التقديم للعمل بصفة مرشد ديني 2024 بالعراق بوابة أور ur.gov.iq

أطلقت الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق استمارة التقديم للعمل بصفة مرشد ديني في موسم الحج والذي يقوم بتنظيم الحجاج وتقديم الخدمات التي يحتاجونها وسوف تقوم الهيئة بالإعلان عن كل ما هو جديد من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ويجب على كل من يرغب بالتقديم متابعة الصفحة، كما قامت بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى الراغبين في التقديم على صفة مرشد، وهذا ما سوف نوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا.

استمارة التقديم للعمل بصفة مرشد ديني

قامت الهيئة العليا للحج والعمرة بالإعلان عن إمكانية التقديم على مشرف ديني وهذا عبر استخدام الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة والتي سوف نوضحه لكم في السطور الآتية:

أولا: يجب على المواطن زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بمنصة أور وهذا بمجرد الضغط على الرابط التالي. ثانيا: يرجى تسجيل الدخول إلى المنصة. ثالثا: قم بملء استمارة التقديم بالبيانات المطلوبة. رابعا: سوف يتطلب منك مجموعة من الوثائق قم برفعها. خامسا: انقر على زر حفظ وانتظر حتى يتم إرسال رسالة تأكيد التسجيل. أخيرا قم طباعة الاستمارة من أجل الحصول على رقم الطلب.

شروط التقديم على صفة مرشد ديني بالعراق

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب على المواطن التحقق من توافرها من أجل التقديم في صفة مرشد ديني وهي:



يشترط أن يكون المواطن صاحب سمعة وأخلاق جيدة.

يجب أن يكون ليس لدى المواطن قضايا أو أحكام جنائية.

يشترط أن يكون عراقي الجنسية.

يجب أن لا يقل عمر المواطن عن 25 عام للرجال ولا يقل عن 30 عام للسيدات، كما يجب أن لا يزيد عمر كل منهم عن 63 عام.

يشترط على المواطن اجتياز المقابلة.

حقيقة تزوير نتائج قرعة الحج

وفقا لما أوضحته الهيئة العليا للحج والعمرة أن الأخبار المتداولة حول تزوير نتائج قرعة الحج ليس لها صحة من الأساس وأنه تم بالفعل اعتماد النتائج التي تم الإعلان عنها.