“لولو في البحر” خلي أطفالك يستمتعوا بأجمل أناشيد وأغاني لولو لما تثبت لهم تردد وناسة لولو الجديد 2024

تعتبر قناة وناسة لولو واحدة من أشهر قنوات الأطفال الموجودة على الساحة والتي تم إطلاقها منذ فترة ليست بالبعيدة، ولكن استطاعت القناة أن تنال وتكسب حب الكثير من الأطفال في مختلف أرجاء الوطن العربي، إضافة إلى أنها تمكنت من كسب الآباء والأمهات وذلك بفضل تقديم محتوى هادف وممتع ليس به أي إساءة أو عنف قد يضر بأطفالنا، وقد تميزت هذه القناة ببرامجها التعليمية الرائعة التي تساعد أطفالنا في تعلم الكثير والكثير من الأمور الرائعة والجديدة.

تردد قناة وناسة لولو الجديد

بإمكان الأهالي أن يقوموا بتنزيل تردد قناة وناسة الجديد والاستمتاع بمحتوى القناة المتميز جدًا الذي جعلها القناة الأشهر بين كبرى قنوات الأطفال، ويتمثل تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات فيما يلي:

التردد: 11430.

معدل الاستقطاب: أفقي (H) .

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة على عرب سات

يمكنكم أيضًا تثبيت هذه القناة بكل سهولة على القمر الصناعي عرب سات وسوف تتمكن من مشاهدة أفضل برامج الأطفال والأناشيد والأغاني من خلال تثبيت التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

خطوات تنزيل القناة على جهازك

حتى تستطيع تثبيت هذه القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك لكي يستمتع أطفالك بمشاهده لولو والاستمتاع بأغانيها المميزة يجب تنفيذ بعض الخطوات البسيطة، التي سوف نوضحها لكم بشكل مفصل في النقاط القادمة: