“هترجعها كلها في ثانية“ كيفية استعادة الرسائل المحذوفة من الواتساب وتثبيت التطبيق الأصلي

يمكن في الوقت الحالي لجميع المستخدمين استعادة الرسائل المحذوفة من الواتساب بكل سهولة حيث يقوم البعض بحذف الرسائل دون قصد وتكون غاية في الأهمية لذلك قامت شركة بيتا بالإعلان عن مجموعة من الطرق التي تساعدك في استعادة الرسائل في عدة دقائق وهذا ما سوف نوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا، وذلك لأن تطبيق الواتساب من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي لها أهمية كبيرة وذلك لأنه يتم استخدامه في الكثير من المجالات المختلفة.

استعادة الرسائل المحذوفة من الواتساب

يمكنك الآن الحصول على الرسائل التي تم حذفها من الواتساب وذلك من خلال النسخة الاحتياطية التي توجد في جوجل درايف ولكن يجب اتباع مجموعة من الخطوات والتي جاءت على النحو التالي:

أولا: قم بفتح تطبيق جوجل درايف الموجود على الهاتف الخاص بك. ثانيا: قم بالدخول إلى حسابك قم انقر على خيار النسخ الاحتياطي. ثالثا: في حال وجود نسخة احتياطية للواتساب سوف تجدها في هذه الصفحة. رابعا: اضغط على زر استعادة حتى تحصل على الرسائل المحذوفة. أما في حال عدم وجود نسخة احتياطية يمكنك نقل المحادثات الموجودة على الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد.

طريقة استعادة الرسائل المحذوفة من الواتساب

يوجد طريقة أخرى تساعدك في الحصول على المحادثات المحذوفة على حسابك على الواتساب وذلك من خلال حذف التطبيق وقم بتثبيته مرة أخرى وعند فتح التطبيق سوف يظهر لك زر استعادة قم بالضغط عليه وسوف تحصل على المحادثات القديمة الخاصة بك وذلك في حال وجود نسخة احتياطية.

تحميل تطبيق الواتساب

يمكنك تحميل الواتساب وإنشاء حساب خاص بك وهذا من خلال استخدام رقم الهاتف وذلك باتباع الخطوات الآتية: